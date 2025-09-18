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Un sujeto sexagenario de 64 años de edad, acabó con la vida de su ex pareja de 24 años de edad, el suceso ocurrió en la comunidad Río Seco en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre.

El sexagenario, Norberto Molina, de 64 años de edad, con un arma de fuego le disparó tres veces a Doriannys Crismar Martínez Torres, porque se negaba a seguir la relación sentimental que tenía y que había acabado con esta persona.

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La tragedia ocurrió en medio de una fiesta, donde Molina, el sexagenario, sin mediar palabra, encontró a Martínez Torres y le disparó tres veces con un arma de fuego calibre 357 milímetros.

El cuerpo de la joven fue ingresado en la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci, mientras que la policía del Estado fue alertada y, en cuestión de horas, logró la detención de Molina, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los detalles del hecho y las posibles implicaciones legales para el agresor, en un contexto que vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia de género en la región.

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