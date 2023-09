La barranquillera continúa conquistando éxitos y es que, en esta ocasión Shakira será homenajeada en los VEMAs 2023, donde recibirá el premio “Michael Jackson Vanguard Award“.

La gala se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos.

.@Shakira is the FIRST South American artist to receive the #VMA Vanguard award 🇨🇴💛

Don’t miss her make HISTORY – September 12th on @MTV! pic.twitter.com/zzWKSfhtkx

— Video Music Awards (@vmas) August 28, 2023