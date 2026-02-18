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Altercado violento en Nueva Orleans, y supuesta separación de su esposa Mia Goth, colocan a Shia LaBeouf nuevamente en el ojo del huracán.

Cronología de un altercado violento

De acuerdo con los reportes exclusivos del portal TMZ, LaBeouf se vio involucrado en una riña que escaló rápidamente a la violencia física. El actor recibió varios impactos en el rostro que le provocaron heridas de consideración, por lo que requirió atención médica de emergencia antes de ser procesado por las autoridades.

El reporte policial indica que se le imputan dos cargos de agresión simple tras el altercado con un empleado de un establecimiento local. Este nuevo conflicto legal pone en riesgo los esfuerzos de sobriedad que el actor venía manifestando en tiempos recientes, sumando una nueva mancha a su historial de conducta pública.

Shia LaBeouf y Mia Goth

Más allá de las heridas físicas, el entorno del actor confirmó que su vínculo con Mia Goth se rompió hace aproximadamente un año. La pareja, que ha tenido una relación intermitente y mediática desde 2012, habría decidido tomar caminos separados de manera discreta. Hecho que solo salió a la luz tras este último episodio de violencia.

Mientras el actor enfrenta cargos legales, Goth fue captada por los medios en California, manteniendo un perfil bajo y evitando dar declaraciones sobre el estado actual de su excompañero. Según informes de Page Six, el actor se había mudado recientemente para buscar refugio en su familia, un intento de estabilidad que se vio truncado por este reciente enfrentamiento.

Impacto en su carrera y sobriedad

La situación de LaBeouf es compleja. Tras años de terapia y programas de recuperación ordenados por tribunales en incidentes pasados, este retroceso plantea dudas sobre su bienestar actual. La combinación de una ruptura sentimental no sanada y la reaparición de conductas agresivas sitúa al protagonista de Transformers en una posición vulnerable frente a la opinión pública y la industria del cine.

Por el momento, su equipo legal trabaja en los cargos de agresión mientras el actor se recupera de las lesiones sufridas durante la pelea. Esta fue documentada en video y ya circula de forma masiva en las plataformas digitales.

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