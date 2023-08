El japonés Shohei Ohtani no volverá a lanzar en el resto de la temporada a causa de una rotura en un ligamento del codo, informó Perry Minasian, gerente general de Los Angeles Angels.

Los Angels aún desconocen si Ohtani necesitará cirugía para reparar el ligamento UCL.

Shohei Ohtani dejó la loma a la mitad de un turno por fatiga durante la segunda entrada del primer juego de una doble cartelera ante los Cincinnati Reds.

El japonés tenía una cuenta de 2-2 ante el tercera base de los Rojos, Christian Encarnacion-Strand, cuando el staff médico de los Angels salió para revisarlo luego de que lanzó una recta de 94 millas. Tras una breve discusión, Shohei Ohtani se bajó del montículo luego de hacer sólo 26 lanzamientos.

.@Angels announce Shohei Ohtani has been diagnosed with a tear in the ulnar collateral ligament of his right elbow and will not pitch again this season. pic.twitter.com/0gxmUYRJ2P

— MLB (@MLB) August 24, 2023