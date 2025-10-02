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Está confirmado ya por parte de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani será el abridor el próximo sábado cuando se dé inicio a la Serie Divisional de la Liga Nacional en las Mayores. El japonés fue nombrado por el mánager Dave Roberts para que lance en el primer juego.

Los Ángeles se medirán a los Filis de Filadelfia en el estadio de los “quakeros”, el Citizen Ball Park. El nipón tendrá la bola para este encuentro, lo que se espera sea uno de los más disputados.

Ohtani ha estado caliente con el madero, viene de despachar par de jonrones y ha estado colaborando siempre con el equipo californiano. Se espera que lo haga ahora también desde la lomita.

Shohei Ohtani será el abridor en el arranque de la Serie Divisional

Cabe destacar que hay mucha confianza por parte del mánager Dave Roberts al colocar al japonés para abrir este encuentro el cual es muy importante. Ya que este no ha estado en el montículo en una postemporada.

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Pero se estima que hubo ya una conversación previa ya que hicieron tanto el japonés como Roberts para tomar la responsabilidad. Este será uno de los choques más esperados en la postemporada.

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