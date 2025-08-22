Compartir

Si tienes ropa usada en casa, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava dijo que es lo que solicita para su cumpleaños. Así lo dio a conocer en un video la noche de ayer jueves 21 de agosto de 2025. El mandatario regional dijo que no quiere que le regalen nada.

«Mándenme mi regalo de todo lo viejo que usted no sepa que hacer me lo regala a mi este 3 de Septiembre que cumplo 57 por el pecho. Y ya verán lo que voy a hacer con eso. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo», dijo Lacava en el video.

No quiere zapatos, camisas, ya que tiene otros planes con lo que le solicitó a sus seguidores. Resaltó Lacava que cumplirá años el próximo 3 de septiembre y tiene otros planes con el regalo que pidió.

Lo que solicitó el mandatario regional es ropa usada que tengan en casa, desde franelas, camisas, shorts, medias, ropa interior, pueden tenerla lista. Indicó que se van a crear centros de acopio para que las personas la lleven.

Hasta ahora no dio a conocer los planes que tiene con la ropa que va a acumular, dijo que lo dará a conocer en los próximos días. Como es costumbre, siempre Lacava pide regalos para planes comunitarios.

Ya en años anteriores había solicitado medicinas como pintura, este año el llamado para la ropa usada, dijo en el video. Se espera ahora por los centros de acopio para que las personas lleven el regalo de este año.

