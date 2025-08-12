Compartir

El operativo del Saime será exclusivo para las personas cuyo número de cédula esté entre los 22 y 32 millones. Así lo dio a conocer el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Destacó el Saime que las oficinas en el Territorio Nacional se encontrarán disponibles este 16 de agosto; donde se llevará a cabo un operativo sin cita de Verificación de Datos y Renovación de Cédula de Identidad.

Esto será exclusivamente para ciudadanos cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones, dijo en sus redes sociales. Este sábado desde las ocho de la mañana será dicho plan especial.

Operativo del Saime

El servicio hizo hincapié en sus redes sociales que solo se van a atender a personas cuyo número de cédula esté en ese rango.

