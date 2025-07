Compartir

Si tu cédula está entre los 22 y 32 millones debes ir al Saime, así lo explicó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Comentó que la medida se tomó debido a que “muchos usuarios aparecían como no registrados”.

En su programa Con el Mazo Dando, indicó que aquella persona que no arregle el problema presentado tendrá problemas. “El que no quiera ir no va, y cuando quiera realizar un trámite (en el Saime) tendrá problemas porque puede aparecer como no registrado”, indicó.

Resaltó que la tinta utilizada en ese trámite de cedulación a nivel nacional “no fue la mejor”. “La tinta que se usó en este grupo de personas, no era la mejor”, dijo en su programa de los miércoles “Con el Mazo Dando” transmitido por Venezolana de Televisión.

“Y si había que identificar a una persona que haya fallecido no tenía los registros completos y era más complicado”, expresó. Desde el lunes las personas están asistiendo a las 143 oficinas del Saime a nivel nacional.

Comentó que no se está cambiando la cédula de identidad y que el número sigue siendo el mismo. “Usted va allá y ratifica sus huellas dactilares. A nadie se le está cambiando la cédula de identidad, su número de cédula es el mismo”, aseguró.

Dijo Cabello que este trámite del Saime se está aplicando a los venezolanos que están llegando en el Plan Vuelta a la Patria. En las 143 oficinas del Saime se están ejerciendo dichas jornadas de revisión.

