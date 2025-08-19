Compartir

Los trabajos de reparación se están ejecutando en el Viaducto de La Cabrera en agosto 2025. Si vas a Maracay o Caracas muy atento en el canal derecho que es donde se están efectuando las reparaciones.

El Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca) se encuentra desplegado en el sentido Maracay efectuando los trabajos en la carpeta vial. Dichos trabajos se encuentran desde hace varios días en la ARC.

“Las labores de mantenimiento se desarrollaron en un tramo de dos kilómetros comprendido entre los kilómetros 124 y 122, en el sentido Valencia-Maracay-Caracas. Durante la intervención se realizaron refuerzos al pavimento y la atención de 112 fallas”; expresó Maicol Álvarez, ingeniero inspector de la obra.

“Estamos ejecutando trabajos de mantenimiento en este tramo de la ARC y atendiendo las fallas del viaducto, todo el equipo de Invialca se encuentra desplegado; para asegurar que las obras se realicen de manera eficiente, brindando a los conductores condiciones óptimas para su tránsito y seguridad”, dijo Álvarez

Viaducto de La Cabrera en agosto 2025

Si vas a Maracay o Caracas mantén una baja velocidad cuando transites por el Viaducto. Sobre todo si está lloviendo, no utilices el canal lento ni el hombrillo. Como mantente atento al canal rápido.

