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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia lograron la captura de siete ciudadanos solicitados que se encontraban requeridos por la justicia venezolana. Los procedimientos se efectuaron durante diversos operativos preventivos desplegados en la capital carabobeña.

Operativos en los Cuadrantes de Paz

En el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la presencia policial en los Cuadrantes de Paz, los uniformados realizaron la aprehensión de una mujer y seis hombres. Los sujetos fueron interceptados en distintos sectores de la ciudad, donde, al ser verificados a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se confirmó que presentaban cuentas pendientes con los tribunales.

Amplio prontuario policial

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos estaban solicitados por una variedad de delitos graves, entre los que destacan:

Homicidio y homicidio calificado por motivos fútiles en grado de coautor.

Robo agravado en grado de frustración.

Distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Desvalijamiento de vehículos.

Lesiones personales graves.

Capturadas en Valencia siete personas solicitadas

Además se conoció que los solicitados con captura vigente, también poseían registros policiales previos por otros hechos delictivos. Los detenidos en Valencia quedaron a la orden del Ministerio Público para el debido proceso legal.

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