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La guerra de las hermanas Morillo a la esposa del Puma continuó en las últimas horas luego que Lilibeth Morillo saliera en defensa de su hermana Liliana. Recordemos que este pleito empezó con una pregunta de Liliana a su padre, José Luis Rodríguez.

Liliana al ver el video donde a su padre lo bajan del avión le preguntó al cantante que donde estaba su familia, ya que estaba bajando solo. Fue cuando la esposa del Puma contestó a Liliana.

Pero ahora fue Lilibeth la recordada protagonista de Purasangre en RCTV, quien tuvo una respuesta para Carolina. Carolina Pérez, la actual pareja del Puma preguntó de manera sarcástica diciéndole que quien era ella.

Guerra de las hermanas Morillo a la esposa del Puma

A lo que la respuesta del cantante fue: «PARA DIOS y para muchos mi hermana, la Primogénita! ES IMPORTANTE!!!! ASÍ DE SIMPLE!», escribió Lilibeth. «Quedó más que evidenciado ante el mundo quién FUE LA CAUSANTE y procuró siempre la división».

Por su parte Liliana dijo que lo que está pasando era parte de la justicia divina refiriéndose al Puma. Hasta ahora el pleito entre las Morrillo y la esposa del Puma va a seguir próximamente esta semana.

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