La gimnasta Simone Biles sumó su sexto título de campeona del mundo, algo que hasta ahora sólo había logrado otro icono como el japonés Kohei Uchimura, tras imponerse este viernes en la final del concurso completo de los Mundiales que se disputan en la ciudad belga de Amberes.

La estadounidense, que cumplió el pasado marzo 26 años, no compitió en los Mundiales de Montreal 2017, así como en las dos últimas ediciones disputadas en la ciudad japonesa de Kitakyushu en 2021 y en Liverpool en 2022.

SIMONE BILES HAS DONE IT 🐐

She now has 34 medals across the world championships and Olympics, more than any other gymnast in the history of the sport 👏 pic.twitter.com/RSXsHZ4f9h

— ESPN (@espn) October 6, 2023