Por Jaime Macías

El fanático y los comunicadores criollos deben ir aceptando que en el mundo del beisbol ya no será necesario anteponer «el venezolano» para nombrar a Miguel Cabrera, porque ya él acaba de ingresar en una categoría reservadas para las leyendas, donde con decir su nombre, cualquier seguidor del beisbol sabrá de quien se está hablando.

Es como hablar de Babe Ruth, nadie antepone «el estadounidense» a su nombre, como igual sucede con otras leyendas del deporte como Michael Jordan y Muhammad Alí, su nacionalidad no importa, porque ellos son universales.

Esa universalidad se la ha ganado Miguel, por sus estadísticas que ya son parte de la historia, pero también por algo donde el es el único. Como he sabido, son varios los peloteros que han ganado la triple corona de bateo en las grandes ligas, pero el futuro Salón de la Fama criollo, es el único nacido fuera de Estados Unidos que la ha conquistado y ese es el legado que deja para los que quieran igualarlo o superarlo.

Simplemente Miguel Cabrera

Así mismo también es el segundo pelotero no nacido en Estados Unidos con más hits conectados en las Mayores, detrás de Albert Pujols. Por ello desde ahora en el mundo del beisbol, cuando alguien lo quiera mencionar, dirá simplemente, Miguel Cabrera, porque su nacionalidad e historia será ya conocida por todos. Ahí se los dejo!.

Un consejo a tiempo a mis colegas jóvenes comunicadores, el periodista orienta con sus comentarios, no sentencia, porque eso de pronosticar resultados no lo enseña nadie y no es de profesionales con estudios académicos.

Así como también les recuerdo, que los juegos se ganan o se pierden por carreras, no por merecimientos, porque se merecen son los reconocimientos y homenaje.

Otro detalle a tener en cuenta, es que diferencia de la lotería, la cual tiene número finito de combinaciones para el resultado, las del beisbol nunca serán calculadas, porque ningún juego es igual a otro.

