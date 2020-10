DE CUMPLEAÑOS: Hoy lunes 26 de octubre está de cumpleaños el candidato en Carabobo, José Gregorio Vielma Mora, nació hace 55 años en San Cristóbal estado Táchira, es abogado egresado de la Universidad Santa María, casado con Karla Jiménez de Vielma, desde estas líneas y en nombre de la directiva de Noticias24Carabobo le hacemos llegar nuestras felicitaciones.

SIMULACRO EXITOSO: Todo un éxito se constituyó en el estado Carabobo y a nivel nacional la jornada del simulacro electoral realizada el día de ayer domingo 25, se evidencio el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y la participación del pueblo, en la Unidad Educativo Francisco Espejo de la parroquia Miguel Peña de Valencia, ejercieron el simulacro los candidatos voto lista principal José Gregorio Vielma Mora, además de Saúl Ortega, Augusto Martínez, también lo hizo el joven candidato del Circuito 5 que comprende Miguel Peña, Rafael Urdaneta, Libertador, Santa Rosa, Ekalov González, mientras que en Puerto Cabello, en la Escuela Bolivariana Juan José Flores realizo el simulacro el candidato del circuito 1 que comprende Puerto Cabello, Juan José Mora, Bejuma, Montalbán y Miranda, Juan Samuel Cohen.

REAPARECIÓ LACAVA: Desde hace varias semanas rodaron rumores en algunas redes sociales y comentarios de pasillo en predios políticos en el estado Carabobo, debido al estado de salud del gobernador Rafael Lacava quien ante el bombardeo de los medios digitales y redes sociales el pasado viernes 23 de octubre, queriendo saber sobre su paradero, apareció a su mejor estilo en un video silente desde su despacho asomando medio rostro, que dio al traste con el rumor de que se encontraba fuera del país, como lo reseñó un medio en Miami, pero el día de ayer mantuvo un contacto en televisión con el Presidente Nicolás Maduro desde el Hospital Simón Bolívar en Mariara, quiere decir esto que va mejorando su estado de salud, posterior a los estragos del covid. Con la aparición en televisión del gobernador Rafael Lacava también cesan las matrices que han echado a rodar personeros incluso del mismo entorno del gobernador, de que para Carabobo vendría como sustituto dizque Nicolasito Maduro Guerra, otra matriz apunto al súper candidato José Gregorio Vielma Mora, quien anda desplegado a pie y montado a caballo lo hemos visto, por varios municipios del estado Carabobo, con mucha fuerza sumado a la campaña electoral de este próximo 6 de diciembre. Pero vale decir que un grupo de alcaldes que a la primera de cambios buscan su beneficio político y personales, ante esos rumores y ausencia del gobernador Rafael Lacava, auspiciaron que un eventual sustituto fuera Nicolasito Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolas Maduro, un joven revolucionario que se ha venido curtiendo en la política, Nicolasito tendría amistad con uno que otro dirigente en Carabobo, porque algunas veces que ha venido al estado se le han aproximado, pero a decir verdad, Nicolás Ernesto Maduro Guerra suena de buena fuente en la cúpula chavista capitalina para ser próximo candidato a la gobernación del estado de La Guaira, para continuar con la exitosa gestión que en materia de inversión en obras de infraestructura y turismo ha realizado Jorge Luis García Carneiro, entre ellas el mercado comunitario de Catia La Mar, el terminal de pasajeros, la Plaza Bolívar y en Macuto el estadio de béisbol profesional, entre otras. En el caso de Vielma Mora está recorriendo los municipios de Carabobo, haciendo propuestas para la creación de zonas económicas especiales para Puerto Cabello, Valencia, se ha venido reuniendo con varios sectores, siendo que es un gerente en potencia, de mayor experiencia, equilibrado, hombre de valores y fe católica, estratégico, no cae en chantajes, no se deja manipular, y ante las mafias que abundan en el estado Carabobo, unas desmanteladas, otras bajo investigación, las enfrentaría con medidas efectivas de seguridad. Reza la cita bíblica: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora”. REGAÑO: De buena fuente me entere que durante la muy importante reunión política celebrada en Capitolio con alcaldes y candidatos con miras a las elecciones parlamentarias del 6D el candidato Jose Gregorio Vielma Mora recomendó a los alcaldes de los municipios Puerto Cabello y Valencia, no enviaran mas a segundones a estas reuniones, les aconsejó que den la cara y se apersonen, dado que son encuentros para la estrategia política, pues para Vielma Mora pareciera que no les interesara rescatar la Asamblea Nacional. Así se habla camarada. También resaltó a los asistentes sobre la importancia de la formación política e ideológica, la cual a muchos de los candidatos les falta. Por cierto, que el alcalde de Puerto Cabello Juan Carlos Betancourt decidió salirse de varios grupos de WhatsApp que agrupa a miembros del Equipo Político Estadal, también se salió de Redes con Maduro y Dracufest, los integrantes de estos grupos de la red social quedaron como pajarito en grama. LA SIEMBRA: Cuando hablamos de la siembra, para los revolucionarios es ir a los campos, a la producción nacional, pensamos también en la siembra de árboles frutales o un frondoso samán, pero para un grupo de personajes que ejercen en Carabobo algunos cargos de poder, incluso con chapa y uniformes, la siembra, no es más que la práctica de amenazar con sembrarle droga a un ciudadano que no acceda a sus intimidaciones, amenazas, reclamos o pagos, tenemos información de casos, también ya es del conocimiento de organismos de inteligencia, con audio como elemento de prueba, de que algunos funcionarios de gobierno y otros al frente de cuerpos de seguridad, se refieren a equis persona de que “si se pone plástico le sembramos droga y para Tocuyito va, o lo sembramos donde no lo encuentren más nunca” así tal cual, en este sentido cabe resaltar que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ha sido acérrimo defensor de los derechos humanos en contra de estas prácticas de abuso de poder de algún funcionario público o de quien se escuda en una chapa y un uniforme para incriminar a un ciudadano, más si este está limpio de antecedentes, el Ministerio Público da cuenta de 53 agentes policiales que están presos y 695 se encuentran acusados por violaciones de los derechos humanos. Mosca con eso. LA RUMBA: El pasado fin de semana, sábado para amanecer domingo, se realizó una mega rumba en las instalaciones de un restaurante propiedad de un empresario de apellido Herrera, ubicado en el Centro Comercial Guataparo Exprese de Valencia, al lado de una pizzería que también estuvo a reventar, una fiesta en plena semana radical cumpleaños de una menor de 16 años, en la cual rodó la caña parejo, pero ninguno de los presentes respeto las medidas de bioseguridad, aquello fue a rienda suelta, como si el coronavirus no existiera, un fiestón al que entraba y salía gente hasta decir basta, sin tapabocas, durante toda la noche y gran parte de la madrugada no portaron funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, a exigir se cumpliera con los protocolos de bioseguridad o a suspender la rumba con la presencia de menores, cuyo volumen de la música se escuchaba hasta en el Dique de Guataparo, llegó El Jefe como lo anuncian los encargados de la seguridad del centro comercial refiriéndose presuntamente al director de la policía municipal, a decirle al dueño que de continuar la rumba había que bajarse de la mula, acto seguido la gente se retiró y el dueño continuo palo y palo. Comentan propietarios de locales y restaurantes que esta situación ocurre con mucha frecuencia que son hostigados por algunos funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, exhortamos a que se investigue esa situación de matraca de la que son víctimas propietarias de restaurantes y locales de la ciudad. FUERZA MOTORIZADA: Dato interesante más de 300 motorizados de la Parroquia Miguel Peña de Valencia manifiestan sentirse burlados, engañados, por un alto funcionario del gobierno regional ligado al sector transporte, ya que siendo trabajadores la mayoría moto taxistas, no se les cumplió con la dotación de chalecos, cascos, no se les ha tramitado las licencias, la legitimidad de la documentación de las motos, se preguntan: ¿será porque no son motos de alta cilindrada? ya que de lo contrario en cuestión de minutos están al día con todos los papeles, uno de ellos, hombre humilde y trabajador, indica que han sido engañados por este funcionario de la gobernación que maneja otros negocios además de la secretaria, dicen que le darán respaldo al ex gobernador Acosta Carlez, quien se estaría aprovechando de este descontento p ara caer en la oferta engañosa diciéndoles que voten por el que de llegar a la Asamblea Nacional les resolverá el tema de la documentación, no se puede prometer cosas que no son competencia de un diputado, recordemos que no son elecciones ni de gobernadores ni de alcaldes, hay que estar claro en eso. Lo cierto es que estos 300 motorizados solicitan ser atendidos. Ojalá que por esta denuncia no se tomen represalias contra ellos, los Caballos de Hierro como los llamo la siempre recordada Lina Ron. DIOSDADO A VIELMA: El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, instruyo al candidato principal voto lista en Carabobo, Vielma Mora a que solicitara a la inmediatez y por escrito para que quedara constancia de que no se había entregado a tiempo, la data de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), pues quedan menos de 45 días para las elecciones y no estaban en su poder, alguien no hizo la tarea. LOS MERCADOS: Inexplicable el cierre de mercados como La Candelaria, que beneficiaban a los habitantes de las parroquias Santa Rosa, Candelaria, Miguel Peña, el Mercado de la Isabelica, a la población de los sectores Bello Monte, Flor Amarillo, 3 de Mayo, entre otros, allí se podía comprar de todo en un solo lugar, carnes, pollo, pescado, frutas, hortalizas, víveres y demás. Resulta que por información de buena fuente pudimos conocer que mantenerlos cerrados en cuarentena pese a que son distribuidores de alimentos, obedece a un negocio redondo en dólares, para favorecer a los vendedores a cielo abierto, los famosos gochos que en camiones se pueden observar en las vías públicas, pernoctan en la zona, duermen en los camiones, amanecen con aliento a cocuy, venden verduras, frutas y hortalizas, pagan 500 verdes por solo colocarse en el punto y 50 dólares diarios producto de la venta, eso sin contar lo que deben pagarle a uno que a otro funcionario que se da una vueltecita por el sitio, échenle lápiz a eso. CASO EL GOCHO: Efectivamente tal y como lo dije la semana pasada el presidente del Concejo Municipal de Naguanagua, el popular Gocho, estará hasta el mes de diciembre al frente de la presidencia de la cámara, con más ausencia que presencia, no aspirará a la reelección, fuentes internas revelan que se meterá de lleno en una finca ubicada en Tocuyito, para respirar aire puro, dedicarse a preparar caballos de paso, a sembrar y cosechar, y otros menesteres que le apasionan, no quiere estar ligado al ejecutivo municipal, ni recibir maltratos verbales, desea cortar por lo sano. Buena esa.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 02 de noviembre, comentarios e información vía correo electrónico: [email protected]