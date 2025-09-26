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Un simulacro nacional contra desastres naturales fue anunciado para este sábado 27 de septiembre, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto luego del enjambre sísmico ocurrido en el occidente del país.

Citó el jefe de Estado que el objetivo de preparar a la población para emergencias, tras los sismos registrados en el país en las últimas horas. Dicho simulacro involucra, escuelas, hospitales, como el sistema de defensa.

El estado Zulia y otros estados del occidente del país, desde el miércoles en la tarde presentaron fuertes sismos. Esto según los expertos fue un “enjambre sísmico”, el cual también se sintió en Táchira, Lara, Falcón, Trujillo y estados del centro del país.

Simulacro nacional contra desastres naturales anunció el gobierno nacional

A las nueve de la mañana de este sábado está planteado el simulacro contra desastres a nivel nacional. En dicho evento participarán grupos de rescate, bomberos además de funcionarios de Protección Civil.

“Le temblaron las canillas a más de uno. Estos movimientos sísmicos activaron fallas que cruzan por Suramérica y Venezuela, según reportes de los institutos geológicos de Estados Unidos y Colombia”, dijo.

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