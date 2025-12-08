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Dos sujetos simularon el robo de un vehículo y quedaron detenidos en el estado Sucre. Tras un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Carúpano, realizaron la detención de dos hombres.

Roibert Andrés Maíz Bello (33) y Robinson Antonio Espaillat (53), en la comunidad San Martín, sector Tacoa, parroquia Santa Rosa, municipio Bermúdez, estado Sucre. Por simular el robo de un vehículo.

Se pudo conocer que, Roibert, había formulado una denuncia relacionada al robo de su vehículo, un camión Jack, modelo HFCQ040K. Por lo que las comisiones policiales realizaron el trabajo técnico – científico correspondiente.

Simularon el robo de un vehículo y quedaron detenidos en el estado Sucre

Determinándose incongruencias en el relato suministrado en la denuncia; al ahondar las pesquisas, se pudo conocer que Roibert, le había entregado el vehículo a Robinson, a fin de que se dispusiera del mismo a la venta.

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Para luego el formular la denuncia por el robo y así cobrar el seguro de vehículos de 12 mil 977 dólares. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público de esa entidad ubicada al oriente venezolano.

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