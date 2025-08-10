Compartir

Un joven de 19 años simuló el hurto de la moto de su expareja y quedó detenido, en Carora estado Lara. Funcionarios del CICPC de la Delegación Municipal Carora, detuvieron a Ignacio Josué Gil Pérez (19), por el delito de simulación de hecho punible.

En un procedimiento policial realizado en la urbanización Francisco Torres, calle 6 con avenida Rotaría, parroquia Trinidad Samuel del municipio Torres, estado Lara. Dijo el comisario general de la policía científica Douglas Rico.

Tras un arduo trabajo de investigación de campo y entrevistas, los detectives lograron determinar que Gil Pérez había simulado el hurto de una motocicleta, propiedad de su ex pareja sentimental.

Esto con la intención de evitar que la dueña utilizara el vehículo, ya que no aceptaba la ruptura de la relación sentimental. Como evidencia, el Cicpc colectó una Keeway Express, año 2023, placas AF9T45E, la cual quedó a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Lara.

