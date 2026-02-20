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Una mujer simuló el robo de la moto de su pareja y quedó detenida por el CICPC. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando la detenida a la orden del Ministerio Público.

Pesquisas de la Coordinación de Investigaciones Contra Robo y Hurto de Vehículos de la Delegación Municipal Cumaná, realizaron la detención de María José Marcano González (30). Por el delito de simulación de hecho punible.

A través del trabajo de investigación, se pudo conocer que, María José le pidió a su ex pareja una moto Haojin Lechuza II 200, placa AN9N31D. Para realizar unas compras; sin embargo, a los pocos minutos retornó caminando.

Simuló el robo de la moto de su pareja y quedó detenida

Manifestó que dos hombres la habían despojado de dicho vehículo, formulando la denuncia del hecho; sin embargo, tras el relato, pesquisas de campo y análisis fílmico, se pudo determinar que tal hecho no ocurrió.

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Y que esta planificó el hecho con un conocido, aún por detener, entregárselo para simular el robo y comercializarlo, para obtener un lucro en perjuicio de la víctima. Por lo que fue aprehendida, recuperada el vehículo y puesta a la orden del Ministerio Público.

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