Shakira se hizo viral al mostrar al natural su rostro como su cabello, la afamada cantante colombiana en su cuenta de Instagram mostró la foto. Miles de comentarios escribieron sus seguidores.

La intérprete de Pies Descalzos se mostró original sin maquillaje con su cabello tal cual como lo tiene en horas de la mañana. Esto para promocionar unos productos de belleza los cuales se hicieron virales gracias a la campaña de la cantante.

Los seguidores elogiaron a la cantante, la cual es una de las que ha mostrado su rostro y cabello tal cual un día en casa. Debido a esto tomó los primeros lugares de las tendencias de farándula.

Alicia Machado, escribió en la cuenta de la cantante anotándose en la compra de los productos promocionados por Shakira.

Shakira se hizo viral al mostrar al natural y es vista con Antonio de la Rúa

Shakira se ha hecho viral en las últimas horas debido a que la han visto nuevamente con su ex el argentino Antonio de la Rúa. Ambos asistieron a una cena y se han visto nuevamente en el ojo farandulero.

Cabe destacar que Antonio desde hace unos meses ha estado al lado de la colombiana. Pero destacan que es solo una amistad que los une, por ahora no hay amor entre ambos.

