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Siniestro vial en la Autopista Puerto Cabello Morón dejó un lesionado

By Redacción Carabobo
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Un siniestro vial en la Autopista Puerto Cabello Morón dejó una persona lesionada. Informó el rescatista Jacobo Vidarte sobre este accidente que el vehículo se salió de la vía y volcó, hecho ocurrido a la altura de Planta Centro.

En el cual un ciudadano de 57 años quedó lesionado (politraumatizado) atendido y trasladado a un centro de salud. Este accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año.

Siniestro vial en la Autopista Puerto Cabello Morón

Se hace un llamado a los conductores que se desplazan por las autopistas y vías expresas del país a conducir con mucha prudencia. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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SourceJacobo Vidarte
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