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Un sismo cerca de la Península de Paraguaná de magnitud 4.2 fue reportado la noche de este 7 de diciembre de 2025 a las 10:27 minutos de la noche. Indicó Funvisis que el temblor se ubicó a 46 kilómetros del Cabo San Román en el Mar Caribe.

Con una profundidad de 11.7 kilómetros dijo la Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Las autoridades de la zona no reportaron sobre afectaciones en la costa como tampoco en viviendas y vialidad.

El sismo se une a los que se han reportado en las últimas horas en el país, entre ellos unos en Bachaquero como en la zona del estado Sucre. De igual modo, se han reportado sismos en Trujillo en la zona de Isnotú.

Sismo cerca de la Península de Paraguaná

Como en el área de Bachaquero en el estado Zulia en su mayoría por encima de la magnitud de tres grados en la Escala de Richter. Como en las zonas de Irapa y otras zonas del estado Sucre al oriente del país.

En cuanto al sismo en Falcón las autoridades se encuentran en alerta ante cualquier situación presentada. Hoy lunes 8 de diciembre de 2025 toda la zona se encuentra en completa normalidad.

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