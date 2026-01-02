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Este viernes 2 de enero, un sismo de 6.5 grados, sacudió el suroeste de México. De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, los movimientos telúricos se registraron en los estados de Oaxaca, Baja California, Sonora y Guerrero.

El temblor activó a los mexicanos, especialmente a la presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, quien se encontraba ofreciendo su acostumbrada rueda de prensa, cuando fue sorprendida por la alerta sísmica.

«Uy, está temblando, a ver, con tranquilidad», dijo brevemente la mandataria, antes de que los periodistas, miembros del equipo de la presidenta y Sheinbaum desalojaran el salón.

Sismo de 6,5 grados sacude México

Transcurrido un tiempo prudente, la jefa de Estado reanudó la conferencia y explicó que el sismo registrado en Ciudad de México había tenido un epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero.

«Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, están citando al Consejo de Protección Civil, hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero y, en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo se informa que tampoco hay daños, pero vamos a estar pendientes», indicó.

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