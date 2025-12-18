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Un sismo de magnitud 3 reportaron en Bachaquero, estado Zulia en horas de la noche de hoy 17 de diciembre de 2025. A las 10:32 minutos de la noche se sintió el temblor de 3.8 grados en la Escala de Richter.

Con una profundidad de 7.9 kilómetros, ubicado a 29 kilómetros al este de Bachaquero. El mismo no dejó daños en viviendas, como tampoco en vías. Más temprano, a las 7:49 minutos de la noche, reportaron un sismo en Isnotú.

Sismo de magnitud 3 reportaron en Bachaquero

De 2.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 5.4 kilómetros, ubicado al noreste de Trujillo en la zona andina del país. Dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

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