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El Sistema Patria en agosto 2025 y las recomendaciones que hay que seguir, la primera recomendación es con los datos personales. La plataforma de los bonos no te hará llamadas directas tampoco te solicitará tus datos.

La plataforma no hace rifas, no caigas en trampas de rifas de vehículos o casas, personas inescrupulosas han puesto esto en funcionamiento. No hay gestores de casas, apartamentos o taxis en la plataforma de los bonos.

Para recibir el Bono Único Familiar solo se recomienda entrar dos o más veces al portal de Patria. Entrar a tu cuenta, responder las encuestas, este bono ya tiene algunos meses y se paga los primeros días del mes.

Recuerda que cada bonificación llega directamente personalizada, con la cédula de identidad del beneficiario. Directamente desde los números del Sistema Patria, no envían mensajes con operadoras nacionales.

Los números de teléfono oficiales de la Plataforma Patria son 3532 y 67373. Estos números se pueden usar para comunicarse con el sistema y consultar sobre: Subsidios y bonos venezolanos, Pago de servicios, Transferencia de dinero, Gasolina subsidiada.

Sistema Patria en agosto 2025

Además de los números de teléfono, la Plataforma Patria también se comunica con sus suscriptores a través de: Notificaciones por medio de la aplicación VeMonedero como por los Mensajes de texto a través del número corto 3532

La Plataforma Patria solo se comunica con sus suscriptores a través de los números oficiales que se han indicado. No envía tampoco correos electrónicos a las personas solicitando datos personales.

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Si quieres recuperar tu acceso

Para recuperar el acceso a la Plataforma Patria, se debe:

Registrar los datos

Registrar un teléfono móvil

El sistema indicará si es posible recuperar el acceso o si es necesario realizar un trámite de verificación biométrica.

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