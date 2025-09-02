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Sistema Patria pagó bono de 10 mil bolívares ¿quiénes lo cobran?

By Redacción Carabobo
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bono de 10 mil bolívares

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El Sistema Patria pagó bono de 10 mil bolívares equivalente a 68 dólares, la plataforma de las bonificaciones hizo el anuncio ayer luego de las seis de la tarde. El bono Corresponsabilidad y Formación fue adelantado.

Recordemos que este bono es para «trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del estado y sector militar», dijo la plataforma. Dicho bono es el primero que se paga en este mes.

Bono de 10 mil bolívares

Se espera que en los próximos días el sistema comience con el pago del Bono Único Familiar el cual la vez pasada estuvo en el orden de los 1.890 bolívares. Como los demás bonos que serán cancelados luego del 15 de septiembre.

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