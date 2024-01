Compartir

La situación climática hoy 23 de enero en Venezuela resalta la poca nubosidad que hay en varias entidades del país a esta hora de la mañana. Como es conocido en el mes de enero el sol sale un poco más tarde, hora estimada 6:42 minutos de la mañana.

Mientras que se espera la presencia del sol en el centro del país, entre ellos las entidades como Carabobo, Aragua y Miranda. De igual manera, en las entidades de los llanos venezolanos como Barinas y Portuguesa.

De igual manera, se espera poca nubosidad en la zona andina para hoy martes 23 de enero. Todo lo contrario hacia la zona de Zulia en su parte norte, como en los estados Lara y Falcón hoy en horas de la tarde.

Prevalece escasa nubosidad en buena parte del territorio nacional; sin embargo, se observa nubosidad estratiforme con posibles lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, sur de Anzoátegui, Miranda, Falcón y lago de Maracaibo. pic.twitter.com/AyLzZIYF3T — INAMEH (@INAMEH) January 23, 2024

En el oriente del país en horas de la mañana se espera zonas despejadas al igual que en horas de la tarde. Poca nubosidad en horas de la noche para el día de hoy en los estados Monagas, Sucre y Anzoátegui.

Situación climática hoy 23 de enero en Venezuela

Las altas temperaturas estarán cerca de 38 grados entre las once de la mañana como a las tres de la tarde. Mucho sol en los estados Guárico, Anzoátegui, además de Miranda, Aragua y Carabobo y la zona costera.

Mientras que las temperaturas bajas se esperan en las zonas montañosas de Mérida con siete grados de temperatura. La Colonia Tovar, El Jarillo como El Junquito y zonas de montañas de Caracas y Miranda con buen clima.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

