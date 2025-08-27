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La situación de rehenes en Coro, estado Falcón fue controlada por las autoridades y no pasó a mayores. Por más de dos horas, un hombre con una granada mantuvo a tres personas retenidas.

El sujeto la noche de ayer 26 de agosto de 2025 portaba una granada fragmentaria, intentó atracar un local comercial pero se vio descubierto. En ese momento tomó a tres personas que estaban en el lugar como rehenes.

Un hombre de la tercera edad y dos mujeres estaban en el local Inversiones Corianín cuando fueron retenidos. Al lugar llegaron funcionarios de los cuerpos de seguridad de la capital falconiana que comenzaron a mediar con el sujeto.

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En el lugar estuvieron el Fiscal Superior y el Defensor del Pueblo de Falcón, quienes hicieron lo propio y participaron activamente en las negociaciones con el sujeto; la noche del martes.

Situación de rehenes en Coro, estado Falcón fue controlada

Durante dos horas se vivió la tensa situación en la capital falconiana, horas después José Aldana, alias “Cabeza de Bloque” terminó liberando a las personas. Luego se entregó a las autoridades, terminando la situación irregular.

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El hecho mantuvo al occidente del país pendiente de la situación, que no dejó hechos que lamentar. Aldana quedó detenido y pasó a manos del Ministerio Público del estado Falcón que se encargará de su proceso.

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