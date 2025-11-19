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La situación del clima hoy 19 de noviembre de 2025 nos señala nubosidad en el centro y sur del país. Esto en los estados Aragua, Carabobo, Miranda como en Bolívar, Amazonas además de Apure.

Venezuela amanece con nubosidad parcial en gran parte de su extensión para hoy miércoles 19 de noviembre de 2025, así mismo, se observan zonas nubladas acompañadas de precipitaciones variables y actividad eléctrica en varias zonas del país.

Incluyendo áreas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, este de Bolívar, oeste de Trujillo, Mérida, norte de Táchira, este de Apure y Zulia. En horas de la tarde y noche se espera nubosidad en varias zonas del país.

Nubosidad y probables lluvias en la zona central como en la región llanera luego de las cinco de la tarde. Sobre todo en la zona norte de Venezuela.

El oleaje se mantiene entre un metro y metro y medio en el litoral oriental y central, mientras que en el litoral occidental en un metro. Excepto en las zonas del Golfo de Venezuela con probables olas de dos metros.

Situación del clima hoy 19 de noviembre de 2025

Las temperaturas altas se esperan en los estados llaneros como centrales y en la zona oriental. Probables 38 grados en zonas de Monagas, Sucre como en el estado Bolívar, al igual que en los estados occidentales.

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Exceptuando en el estado Mérida que se esperan ocho a nueve grados para hoy en horas de la madrugada. En zonas montañosas del país se esperan probables temperaturas de 19 a 23 grados. Esto en Caracas y Los Teques.

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