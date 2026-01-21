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Situación del clima hoy 21 de enero de 2026 en Venezuela según el INAMEH

By Redacción Carabobo
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Situación del clima hoy 21 de enero de 2026
Cielos barquisimetanos. Foto: Almary Valera.

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Redacción Carabobo
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La situación del clima hoy 21 de enero de 2026 en Venezuela destaca cielos despejados en las primeras horas de la mañana en varias zonas del país. Nublados en el oriente como en zonas del occidente venezolano.

Venezuela amanece en gran parte de su extensión con nubosidad fragmentada alternando con algunas áreas despejadas. Destacando, mantos nubosos productora de lluvias y lloviznas en áreas de nuestra *Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Mérida y sur del Zulia.

Situación del clima hoy 21 de enero

Zona insular del país con nubosidad y amenazas de lluvia al igual que en el litoral oriental a esta hora de la mañana. En los estados Aragua, Carabobo además de Miranda zonas despejadas hoy miércoles.

No se descarta nubosidad en el centro del país en horas de la tarde, luego de las cinco en la parte norte de los estados centrales. Olas que rondarán el metro como metro y medio en la costa nacional.

Situación del clima hoy 21 de enero de 2026

Situación del clima hoy 21 de enero de 2026

Temperaturas altas en el centro del país desde tempranas horas de la mañana, luego del mediodía se esperan 37 grados en adelante. Esto en zonas de Carabobo, Aragua, Apure entre otros.

Bajas temperaturas en las zonas montañosas de Mérida en horas de la madrugada, se esperan 7 grados. 23 grados en las zonas montañosas del centro del país.

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SourceINAMEH
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