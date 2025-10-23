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La situación del clima hoy 23 de octubre de 2025 nos señala nubosidad en el centro y sur del país. Esto en los estados Aragua, Carabobo Miranda como en Bolívar, Amazonas además de Apure.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas, asimismo, se aprecian células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos; esto en varias zonas del oriente, centro como occidente.

Y algunas con descargas eléctricas en áreas al *sur de Anzoátegui, sur de Guárico, Bolívar, Amazonas, sur de Apure, los Andes y sur del Lago de Maracaibo: dijo el INAMEH en su boletín de la madrugada.

El oleaje se mantiene entre un metro y metro y medio en el litoral oriental y central, mientras que en el litoral occidental en un metro. Excepto en las zonas del Golfo de Venezuela con probables olas de dos metros

La onda tropical 49 fue suprimida en el análisis del INAMEH, quedando ahora las ondas 50 y 51 las cuales llegarán en los próximos días.

Situación del clima hoy 23 de octubre de 2025

Las temperaturas altas se esperan en los estados llaneros como centrales y en la zona oriental. Probables 38 grados en zonas de Monagas, Sucre como en el estado Bolívar, al igual que en los estados occidentales.

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Exceptuando en el estado Mérida que se esperan ocho a nueve grados para hoy en horas de la madrugada. En zonas montañosas del país se esperan probables temperaturas de 19 a 23 grados. Esto en Caracas y Los Teques.

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