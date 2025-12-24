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Situación del clima hoy 24 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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clima hoy 24 de diciembre de 2025
Foto: Últimas Noticias.

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Danny Valdiviezo
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Situación del clima hoy 24 de diciembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH, indica poca nubosidad en el país, en los estados centrales como en orientales y occidentales. Nubosidad al sur de Venezuela.

Nuestro país se mantiene con cielo poco nublado en gran parte de su extensión; no obstante, se observan mantos nubosos acompañados de precipitaciones leves en áreas de *nuestra Guayana Esequiba.

clima hoy 24 de diciembre de 2025

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Como en el sur de Bolívar y Amazonas*; asimismo, nubosidad estratiforme en el estado *Miranda, Táchira, Mérida, Trujillo  y sur del Zulia. Donde no se descartan algunas lluvias o lloviznas.

Situación del clima hoy 24 de diciembre de 2025 en Venezuela

Las máximas temperaturas podrían estar sobre los 37 grados en los estados centrales y parte de los occidentales. En Guárico, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, como en el estado Zulia en horas del mediodía.

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En el estado Mérida se esperan temperaturas bajas sobre los 5 grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas.

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