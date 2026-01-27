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Situación del clima hoy 27 de enero de 2026 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Situación del clima hoy 27 de enero de 2026
En algún lugar de nuestra hermosa Venezuela, Foto: Almary Valera/cortesía.

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Danny Valdiviezo
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La situación del clima hoy 27 de enero de 2026 según el INAMEH señala nubosidad en horas de la mañana en varias zonas del país. Esto en Carabobo, Aragua además del estado Miranda, zona costera del país en la zona central, completamente despejado.

Situación General para las próximas seis horas 06:00 – 12:00 HLV*: Se prevé  nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del territorio nacional, así mismo, en zonas de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro.

Además del este de Sucre, áreas montañosas de la Gran Caracas, norte de Yaracuy, este de Falcón, Apure, Barinas, los Andes y lago de Maracaibo*, se estima formación de mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable.

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Área insular del país con nubosidad en horas de la mañana, en horas del mediodía se esperan cielos despejados. Estados de la región llanera con cielos parcialmente nublados en horas de la mañana.

No se descarta nubosidad y lluvias débiles en horas de la tarde en Aragua como en Carabobo además de zonas de los altos mirandinos. Cielos despejados en horas de la tarde en los estados occidentales.

clima hoy 27 de enero de 2026

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Situación del clima hoy 27 de enero de 2026

Altas temperaturas en varios estados del país, zonas del estado Guárico y la región sur de Anzoátegui como en Bolívar y Amazonas con 37 grados. Centro del país y zonas occidentales con temperaturas superiores a los 34 grados.

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Bajas temperaturas en el estado Mérida en horas de la madrugada,  se esperan siete grados para hoy martes. En zonas de montaña del centro del país se esperan 23 grados en horas de la madrugada.

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