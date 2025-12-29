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Situación del clima hoy 29 de diciembre de 2025 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Situación del clima hoy 29 de diciembre de 2025 según el INAMEH
Em algún lugar de Venezuela, foto: cortesía.

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Danny Valdiviezo
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La situación del clima hoy 29 de diciembre de 2025 según el INAMEH apunta a cielos nublados en gran parte de Venezuela. Además de cielos con nubosidad parcial a despejados en el centro del país.

Específicamente en los estados Aragua, Carabobo, además de otras zonas como en el Guárico, Yaracuy y Cojedes. Temperatura fresca en la mañana antes de las once de la mañana como se esperan lluvias en el sur de Venezuela.

Situación del clima hoy 29 de diciembre de 2025

Situación General Se espera cielo nublado en buena parte del país y mantos nubosos productores de lluvias dispersas en áreas de la Guayana Esequiba. Como en el estado Amazonas.

Como en Bolívar, Nororiente, Caracas, sur de Aragua, Mérida y Zulia, esto en horas de la mañana. Se esperan mantos nubosos en la zona central de Venezuela en horas de la tarde, no se descartan nubes grises productoras de lluvias.

Situación del clima hoy 29 de diciembre de 2025

Situación del clima hoy 29 de diciembre de 2025

Temperaturas altas en varias zonas del país en horas del mediodía, sol radiante en horas de la mañana. 37 grados se esperan en varias zonas del país, incluyendo zonas del centro, llanos y occidente venezolano.

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Bajas temperaturas en el estado Mérida con 6 grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. 24 grados en Mérida en horas de la noche, sobre los 27 grados en zonas de montaña de la zona central del país.

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