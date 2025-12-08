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La situación del clima hoy 8 de diciembre de 2025 nos indica clima frío en horas de la mañana en Venezuela. El mismo por debajo de los 23 grados en algunas zonas del país, el mismo hasta casi las nueve de la mañana.

Venezuela amanece con cielo de parcialmente nublado a zonas poco nubladas; igualmente, se pueden apreciar mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable al *norte de nuestra Guayana Esequiba, sur de Amazonas, norte de Yaracuy y sur del Zulia

Abundante sol y zonas despejadas en el centro del país, en Carabobo, Aragua, Miranda como en Caracas. Gran parte del litoral central despejado en las primeras horas de la mañana. El oriente del país despejado.

Solo nubosidad y algunas lloviznas en vías del estado Guárico en su zona sur y Apure. Como además en los estados Bolívar y Amazonas con nubosidad y lluvias débiles en horas de la mañana como en la tarde.

El oleaje se espera en su zona central en una altura de un metro en las primeras horas de la mañana. Suave brisa en Puerto Cabello, Tucacas, como en la zona de Boca de Aroa. Demás oleaje entre un metro y metro y medio.

Situación del clima hoy 8 de diciembre de 2025

Temperaturas altas en horas del mediodía y la tarde en el centro del país, zonas del estado Guárico, Anzoátegui y occidente nacional. Con probables 33 grados y máximas de 34 grados en algunos estados del país.

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Zonas montañosas del estado Mérida con probable temperatura de 7 grados en horas de la madrugada. Como 19 a 23 grados en zonas montañosas del país, en algunas zonas bajas temperaturas.

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