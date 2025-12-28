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La situación del tiempo en Venezuela hoy 28 de diciembre de 2025 según el INAMEH destaca cielos nublados en varias zonas del país. Específicamente en la región central en los estados Miranda, Aragua y Carabobo a esta hora de la mañana.

Indicó el INAMEH que Venezuela amaneció con cielo parcialmente nublado en la mayor parte de su extensión. Alternando con zonas despejadas, y áreas con desarrollo nuboso asociado a lluvias o lloviznas dispersas en *Bolívar y Trujillo.

Además de los estados Mérida, este de Sucre y Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas. Se espera que en horas de la tarde la cobertura nubosa aumente en algunas zonas del sur del país al igual que en el centro.

El oleaje se mantiene en una altura de un metro en el litoral central, occidental como el oriental. Excepto el Golfo de Venezuela donde la altura se espera e metro y medio en horas de la tarde.

Situación del tiempo en Venezuela hoy 28 de diciembre de 2025

Las temperaturas altas se esperan en el centro, occidente, oriente y llanos del país con 37 grados. En los estados Guárico como en Cojedes para el día de hoy al igual que en el estado Amazonas.

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En el estado Mérida se esperan 6 grados en sus zonas de montaña para hoy domingo 28 de diciembre. En las zonas montañosas del país en horas de la madrugada se esperan temperaturas bajas.

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