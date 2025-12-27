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La situación del tiempo hoy 27 de diciembre de 2025 nos indica cielos con nubosidad parcial. Esto en los estados centrales como orientales, un poco despejado en la región llanera y al sur del país.

Situación General: Se estima cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en la mayor parte del país; sin embargo, mantos nubosos podrían generar lluvias o lloviznas en *nuestra Guayana Esequiba.

Además del sur de Bolívar, sur de Amazonas, Delta Amacuro, este de Miranda, este de Falcón y lago de Maracaibo. En horas de la tarde pudiera prevalecer nubosidad en los estados centrales luego de las cinco de la tarde.

La costa venezolana presenta nubosidad parcial en horas de la mañana como de la tarde. Cielos despejados en la zona insular como en el Delta Amacuro y nubosidad hacia el Golfo de Venezuela.

Situación del tiempo hoy 27 de diciembre de 2025

Temperaturas altas en las zonas del centro del país, en los estados Guárico, Cojedes, Aragua con probables que van desde los 34 a 37 grados en el país. En zonas del estado Bolívar sobre los 38 grados.

En el estado Mérida temperaturas sobre los 4 a 6 grados en las zonas montañosas. En horas de la madrugada se mantienen las bajas temperaturas. En zonas del centro del país en zonas de montaña sobre los 22 grados.

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