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La situación del tiempo hoy 5 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a zonas despejadas en el país. Bien sea en la zona central como en la oriental. Solo en el sur del país se esperan lloviznas.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en gran parte de extensión; asimismo, mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable en nuestra *Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Guárico, Miranda, sur de Aragua, este de Falcón y Lago de Maracaibo*.

Poca brisa en horas de la mañana en el litoral central del país, en Puerto Cabello, zona costera de Aragua y La Guaira. Nubosidad parcial en horas de la mañana en la zona insular pero sin amenazas de lluvia.

El oleaje en el litoral oriental en un metro como metro y medio en horas de la mañana. Litoral central como occidental con olas de metro y medio a un metro. Con poca brisa en horas de la mañana.

Situación del tiempo hoy 5 de diciembre de 2025

Se espera cerca de 34 a 36 grados en horas de la mañana y tarde en la zona central como en la zona occidental. En Carabobo, Aragua, Zulia, Falcón, Guárico, zonas del llano venezolano. Con abundante sol en horas de la mañana.

Cerca de siete grados en horas de la madrugada en zonas montañosas del estado Mérida. Temperaturas menores de 27 grados en áreas de montaña del centro del país, en montañas de Aragua, Carabobo como en el estado Miranda.

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