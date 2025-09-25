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La situación en Güigüe está normal, luego que se hiciera viral una foto falsa de la entrada de la capital del municipio Carlos Arvelo en el estado Carabobo. En dicha imagen mostraban que la parte donde está la entrada estaba cuarteada por los temblores ocurridos.

Pero la situación es normal, no hay grieta alguna en la avenida Bolívar del llamado “granero de Carabobo”. En una imagen se ve a un funcionario señalando que en la vía que está antes de entrar al pueblo, todo está en completa normalidad.

Situación en Güigüe está normal

De igual modo, las personas han creado imágenes falsas de otras vías en el país o diciendo que no hay paso al occidente venezolano. Repetimos situaciones que son completamente falsas, y tanto el país como la zona occidental están en normalidad.

En Maracaibo, colegas periodistas dijeron que la situación es normal, pese a los temblores que ocurrieron en la madrugada de hoy. No te hagas eco de imágenes falsas, o rumores, como también no te hagas eco de la falsa predicción de temblores.

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