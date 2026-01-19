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Una situación irregular en un local del sur de Valencia dejó un fallecido, el hecho ocurrió la noche del domingo 18 de enero de 2026 en la avenida Sesquicentenario. En un intercambio de disparos fue asesinado un sujeto y dos personas resultaron heridas.

La persona fallecida quedó identificada como Wilson Romeo Bello Moreno de 39 años de edad. Mientras que las otras personas fueron trasladadas a centros de salud de la capital carabobeña.

Cerca de las once de la noche se presentó un problema entre los presentes y desconocidos comenzaron a disparar. Al sitio llegaron comisiones de seguridad para atender a las victimas que estaban en el establecimiento.

Situación irregular en un local del sur de Valencia

Al lugar llegaron comisiones del CICPC además de la PNB para empezar las averiguaciones del caso. Recolectando evidencias para dar con las personas que abrieron fuego en el local.

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