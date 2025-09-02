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​El Skateboarding venezolano demostró un notable crecimiento en el Campeonato Nacional celebrado el fin de semana en el skatepark Cruz Carrillo de San Felipe, estado Yaracuy.

El evento, que reunió a 60 atletas en la modalidad de street, tuvo como objetivo actualizar el ranking nacional y seleccionar a los equipos que representarán al país en futuras competencias internacionales.

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​El vicepresidente de la Comisión Técnica Nacional de Skateboarding, César López, destacó la evolución de los competidores, especialmente en las categorías juveniles e infantiles. «Fue un evento bastante reñido… A nivel técnico fue bastante satisfactorio, porque apreciamos la evolución de los chicos», comentó López.

​Según el dirigente, la pausa de cuatro meses en el calendario de competencias nacionales permitió que muchos atletas que estaban alejados del deporte competitivo regresaran con un nivel «bastante importante».

​Talentos emergentes brillan en la competencia

​El campeonato de skateboarding venezolano sirvió de escenario para que jóvenes promesas demostraran su talento, entre ellas figuras que ya han representado a Venezuela en el extranjero.

Veruzka Tovar, de solo 14 años y oriunda de Yaracuy, fue una de las grandes protagonistas al dominar las categorías infantil y open femenino. En la categoría infantil, se llevó el oro con 4.18 puntos, luego de superar a las capitalinas Amanda Urbáez (3.56) y Salomé Pulgarini (3.44).

En la categoría open, Tovar logró un puntaje de 9.63, que le aseguró el primer lugar sobre Victoria Morales (8.92) y Salomé Pulgarín (7.14). Tovar, recientemente, compitió en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde se ubicó en el puesto 18.

​Por su parte, el anzoatiguense Ian Paúl Rengel, quien se instaló en el puesto 10 en los mismos Panamericanos Junior, conquistó el open masculino con una mejor ronda de 15.18. Le siguieron José Palacios, de Caracas (13.12), y Franyer Tovar, de Yaracuy (12.34).

​Otras jóvenes figuras que se destacaron e el skateboarding venezolano fueron Victoria Morales, de Distrito Capital, en la categoría preinfantil femenina, y Carlos Joly, de Aragua, en la categoría infantil.

​Próximas competencias

​Las evaluaciones para conformar las preselecciones nacionales con miras a los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 continuarán en los próximos meses. El calendario de competencias incluye una válida de la modalidad park en Anare, La Guaira, del 3 al 5 de octubre, y una segunda justa nacional de street en Caracas, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

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