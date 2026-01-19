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Un sobrino asesinó a su tío en Maracay en el sector de La Cooperativa en la calle Yaracuy luego de las cinco de la tarde. El adolescente de 14 años de edad al parecer había llegado al país recientemente de Colombia.

Este comenzó a discutir con el hombre en la calle, fue cuando el joven entró a la casa y tomó un cuchillo para volver a la calle y atacar al hombre con el arma blanca. Este propinó una herida en el pecho al tío.

Sobrino asesinó a su tío en Maracay

En el lugar había un paramédico que intentó ayudar al sujeto pero los esfuerzos fueron en vano ya que este había muerto. Al lugar se presentaron autoridades para hacer el levantamiento del cadáver.

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El cadáver fue llevado hasta la sede medicina forense ubicada en el sector de Caña de Azúcar. Se pudo conocer que el adolescente fue detenido por la policía científica por ser el presunto autor del hecho.

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