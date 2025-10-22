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El sobrino estaría involucrado en el asesinato y robo a su tío en Coro. El tío del sujeto fue identificado como Jorge Antonio Mendoza González de 46 años de edad. Este estaba desaparecido desde el 2 de octubre.

Mendoza fue encontrado enterrado en Coro a un metro de profundidad. El hombre había salido desde Lagunillas en el estado Zulia rumbo a Coro, con un sobrino. Los detectives encontraron el cadáver enterrado solo a un metro de profundidad. Este estaba en un terreno baldío en la urbanización Francisco de Miranda en Coro.

El lunes 20 de octubre se informó a las autoridades sobre el hallazgo del fallecido en la zona. Ya ayer martes las averiguaciones permitieron identificar al sujeto que salió desde el Zulia. Las autoridades manejan el hecho como un presunto homicidio.

Mendoza había salido desde el estado Zulia en un vehículo Chevrolet Cavallier color beige con destino al estado Falcón. Los familiares desde ese día no tenían contacto con Mendoza. Ya luego de unos días se había hecho una denuncia por parte de los familiares. La policía científica había inicia labores de rastreo.

Sobrino estaría involucrado en el asesinato y robo a su tío en Coro

Un joven en Coro confesó que había estado presente y había colaborado cuando al hombre lo estaban enterrando. Cerca de las 8:00 de la noche del lunes 20 se encontró el cadáver en un terreno.

Hasta ahora se presume que el sobrino había tendido una trampa a su tío para quitarle el carro además de 700 dólares en efectivo. Este había dicho al tío para supuestamente hacer un trabajo en Coro, pero todo había sido una trampa.

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Los familiares habían llamado al celular del hombre, pero el sobrino dijo que todo estaba bien y que estaban en la vía. Hasta ahora hay tres sujetos detenidos en Coro, estado Falcón por este hecho el cual ha conmovido a la población. Tanto en el estado Zulia como en el estado Falcón.

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