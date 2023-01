Este lunes se conoció que Jaafar de 26 años y sobrino de Michael Jackson, interpretará a su tío en una película biográfica sobre la estrella del pop.

A través de Twitter el propio Jaafar, hijo de Jermaine Jackson, confirmó la noticia de esta nueva producción cinematográfica, titulada «Michael», la cual comenzará este año.

«Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fanáticos de todo el mundo, los veré pronto».

Esta película biográfica que interpretará el sobrino de Michael Jackson se está realizando con la cooperación de la familia y el fondo legal del patrimonio de Jackson.

La producción de la película, será dirigida por Antoine Fuqua, producida por Graham King de «Bohemian Rhapsody» y escrita por el tres veces nominado al Óscar, John Logan.

Por su parte, la familia Jackson expresó su apoyo a la elección del elenco, y el hijo de Michael, Prince, dijo que Jaafar encarna en gran parte a su padre.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



