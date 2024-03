Compartir

Al final, no ha podido ser. Bayona no ha conseguido el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa con “La sociedad de la nieve”.

En su lugar se lo ha llevado “Zona de interés” de Jonathan Glazer. Es la primera vez en la historia que Inglaterra se lleva este galardón y es que, el film premiado, aún siendo una producción británica, está rodado íntegramente en alemán.

“Zona de interés” narra el Holocausto desde el punto de vista de los verdugos, desde la familiaridad de los criminales.

Un homenaje histórico

Tras su gran impacto y éxito en Netflix, “La sociedad de la nieve” es una de las cintas más relevantes de la temporada.

Un fenómeno que vuelve a contar la tragedia de los Andes, en la que 16 personas consiguieron sobrevivir a un accidente de avión y a tres meses de condiciones atmosféricas inhumanas, con una visión renovada en la que rinde homenaje no sólo ha los que regresaron a casa, sino, sobre todo, a los que dieron su vida para sus compañeros.

Un canto humanista impecable que consiguió arrasar en los últimos premios Goya, algo inaudito, puesto que las Academias de cine no suelen premiar producciones de plataformas.

Así que, Bayona, a pesar de no tener un Oscar, puede estar tranquilo. Ha conseguido crear todo un fenómeno de masas.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Lo que se sabe del presunto suicidio de Dani Alves