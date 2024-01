Compartir

Después de llegar a Netflix el 4 de enero en la segunda mayor reverencia del gigante estadounidense del streaming para una película en idioma no inglés en horas de visualización, el español J.A.

“La sociedad de la nieve” de Bayona, una de las favoritas para obtener una nominación en la categoría de mejor película internacional de los Premios de la Academia, va camino de convertirse en una de las películas de habla no inglesa más importantes de Netflix, alcanzando su Top 10 de títulos más populares registrados.

Después de 11 días en Netflix, “Society of the Snow” ha alcanzado 51 millones de visitas, ubicándose en el puesto 10 de la lista de las 10 películas más importantes en idioma no inglés de Netflix.

Dada su rastreo, se compara con las cifras de visualización de 91 días de todos los demás títulos de la lista, incluida la película alemana ganadora de múltiples premios Oscar y BAFTA el año pasado, “Todo tranquilo en el frente occidental”, seguramente escalará la lista de las 10 mejores películas de la historia en los próximos tres meses.

En horas de visualización, los primeros cuatro días de “Society” sólo fueron superados entre las películas de Netflix en idiomas no ingleses por la noruega “Troll” y en vistas por la española “Nowhere”.

¿Ganará un Oscar?

La actuación de “Society” se basa en un gran boca a boca, rumores sobre los Oscar y excelentes críticas. Obtuvo una puntuación del 90% en Rotten Tomatoes y alcanzó el Top 10 de Netflix en 93 países, incluidos Francia, Alemania, el Reino Unido, Brasil, México y Estados Unidos.

La película ganó el Premio del Público en el Festival de Cine de San Sebastián de septiembre, obteniendo la calificación más alta jamás obtenida por el premio.

“Sociedad” también está nominada a 13 Premios Goya, entre ellos mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y mejor actor revelación (Matías Recalt) y ganó 2 Premios EFA al mejor maquillaje y peluquería y efectos visuales.

“Society of the Snow” fue nominada a mejor película en lengua extranjera en los Globos de Oro 2024 y obtuvo dos nominaciones a los Critic’s Choice Awards (mejor película en lengua extranjera y mejor banda sonora).

Una gran pregunta es si podrá ganar un Oscar. Otra es cómo una fuerte carrera por los Oscar podría impulsarla a convertirse en la película en idioma no inglés más importante jamás vista en Netflix.

