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Fue sofocado un incendio en una tienda por departamentos en Valencia, en la avenida Paseo Cabriales. Así lo informó el cuerpo de bomberos de Valencia que atendieron la situación. El fuego empezó en una de las áreas y enseguida el personal de la tienda logró sofocar parte de las llamas.

Los bomberos llegaron al lugar y lograron que el mismo se expandiera por todo el espacio comercial. El operativo contó con el apoyo de la Policía de Carabobo como de la Policía Municipal de Valencia.

Sofocado incendio en una tienda por departamentos en Valencia

Se espera por la investigación exhaustiva por parte de los bomberos en dicha tienda para saber el origen del incendio.

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