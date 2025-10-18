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El Sol quema dos cometas vagabundos de miles de millones de años

By Redacción Carabobo
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Sol quema dos cometas

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El Sol quemó dos cometas con un intervalo de pocas horas, según muestran raras imágenes tomadas por el telescopio LASCO/C3 entre los días 9 y 11 de octubre y publicadas este viernes por el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

Los cometas nacieron de la nube primordial de gas y polvo durante la formación del sistema solar y se encuentran entre los cuerpos celestes más antiguos, e incluso pueden ser más viejos que el astro. «Así, el telescopio captó el trágico final de las vidas de dos vagabundos de varios miles de millones de años», indicaron los investigadores.

El Sol quema dos cometas vagabundos

Asimismo señalaron que, casi con toda seguridad, los dos cuerpos espaciales que aparecen en el video nacieron juntos. También podrían ser dos fragmentos de un cometa más grande que se destruyó tras colisionar con un objeto desconocido. En tal caso, es muy probable que esa colisión cambiara de forma tan trágica la órbita del cometa, acercándolo al Sol.

Algunos cuerpos grandes pueden sobrevivir a varios pasajes por la corona solar después de un evento de este tipo, aunque luego terminan destruyéndose de todos modos. Los cuerpos pequeños mueren –a menudo simplemente se evaporan como gotas de agua– ya en su primer acercamiento a la estrella, detallaron los científicos.

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