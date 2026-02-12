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Un hombre solicitado por homicidio en Carabobo fue capturado por funcionarios del CICPC. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales, quedando el detenido a la orden de las instancias que lo requieren.

Pesquisas de la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron la detención de Carlos Miguel Tovar Armas (37), en la avenida Lara, parroquia Candelaria, municipio Valencia, estado Carabobo.

Solicitado por homicidio calificado en Carabobo fue capturado en la avenida Lara

Tovar Armas está solicitado por los Juzgados Tercero y Octavo del estado Carabobo, por homicidio calificado por motivos fútiles. Como por homicidio calificado por motivos innobles en grado de autor.

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Indicó el comisario general de la policía científica que además Tovas Armas está solicitado por registros de homicidio calificado. Sujeto quedó ahora a la orden de los juzgados del estado Carabobo.

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