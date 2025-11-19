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Solicitar materiales de construcción en Patria puedes hacerlo siguiendo estos pasos que te daremos a continuación. El ejecutivo ha profundizado la Gran Misión Vivienda Venezuela y puedes solicitar dichos materiales.

Los cuales son esenciales para los hogares venezolanos. Dicho proceso se gestiona directamente en la aplicación Venapp y la plataforma Patria. Utilizando la línea 58 de atención social.

Debes cumplir con los siguientes requisitos como lo es estar afiliado al Sistema Patria demás de ser un beneficiario reconocido de lo que es la GMVV. Además que el perfil de usuario en Patria debe estar verificado como actualizado.

Recuerda que todos estos programas sociales están dirigidos a este grupo poblacional del país.

Solicitar materiales de construcción en Patria

En primer lugar debes tener instalado la aplicación Venapp en tu teléfono celular.

Abres la app y te diriges a la sección “Línea 58”.

Luego vas a la opción “crear nuevo reporte”

Indicar datos completos del solicitante, el cual debe estar afiliado a Patria

Incluir fotos de respaldo de vivienda, mostrando condición actual

Proceso de Solicitud

La gestión de la solicitud se realiza de forma digital a través de la aplicación VenApp.

Luego de esto el sistema autentifica la solicitud en el perfil de Patria para de esa manera garantizar la respuesta institucional.

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