La Sonda Perserverance de la NASA ya pasó los siete minutos más complicados y se encuentra ya en Marte. Atravesar la atmósfera del planeta rojo era lo más difícil pero la misma llegó sin problemas. Desde ya se encuentra trabajando y enviando informes.

A las tres con 56 minutos de la tarde de hoy el vehículo de tres metros y seis ruedas equipado con cámaras: amartizó y desde ya se encuentra trabajando. El propósito es investigar si hubo vida en el pasado, la misma llegó al Cráter Jezero; zona de superficie fura y arenosa.

Gracias a la ayuda de una grúa el vehículo descendió a Marte poco a poco hasta estabilizarse en el lugar. La velocidad con la que viajó es de 20 mil kilómetros por hora hasta que poco a poco bajó hasta descender.

Los científicos consideraron que era algo peligroso primero lograr penetrar a la atmósfera marciana. Luego de eso que el vehículo que tiene peso de una tonelada con 25 kilos llegara en buen estado.

“Qué equipo tan increíble para trabajar a través de todas las adversidades y desafíos que conlleva el aterrizaje de un rover en Marte. Además de los desafíos de covid”, señaló poco después del amartizaje; el administrador interino de la NASA Steve Jurczyk.

Es el proyecto más ambicioso de la Nada debido a que la Sonda Perseverance hará el primer vuelo controlado de Marte. Esto gracias a un helicóptero de tan solo dos kilos de peso; el cual lleva por nombre Ingenuity Mars.

Ya en Marte se encuentran los aparatos de estudio de Emiratos Árabes Unidos además de la de China; todos para hacer levantamientos de suelo. Buscan además que las tres misiones avancen en las investigaciones del planeta.

Jim Bell habló sobre los estudios que se harán al planeta rojo a partir del mismo día de hoy. Destacó que se busca evidencia de vida pasada, hacer investigaciones químicas y orgánicas. Aparte de eso captar una gran cantidad de fotografías.

”El entorno de Marte es extremadamente duro en comparación con la Tierra, por lo que realmente no estamos buscando evidencia de vida actual. A menos que algo realmente se levante y camine frente a las cámaras, realmente no vamos a encontrar eso” ; dijo Jim Bell.

Comentó por qué eligieron esta vez investigar la zona de Marte de Cráter Jezero. Esto para dar mayor profundidad a las investigaciones como a ver sedimentos y superficie.

“Elegimos un cráter Jezero. Ese lugar tiene un hermoso delta de río, preservado de un antiguo río que fluyó hacia ese cráter y depositó sedimentos. Esto es como el delta al final del río Mississippi en Luisiana; que deposita sedimentos muy suavemente en el Golfo de México”. Resaltó Bell de los estudios a Marte.

“Hay muchas cosas que no sabemos, pero había agua líquida allí. Había fuentes de calor – en Marte había volcanes activos hace 2, 3, 4 mil millones de años. Hay cráteres de impacto de asteroides y cometas que arrojan mucho calor al suelo”, dijo el científico.

